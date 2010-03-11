Налоговая накрыла чебуречника
10:22, 11 марта 2010Крым
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Четыре гривны за штуку
Подпольный цех по изготовлению чебуреков и янтыков обнаружили и прекратили его деятельность сотрудники налоговой милиции в Кировском районе Крыма, сообщила пресс-служба крымской налоговой.
Житель села Владиславовка готовил чебуреки и продавал их, не имея документов на этот вид деятельности.
Чебуреки "шли" по четыре гривны за штуку, янтыки - по семь.
"Происхождение продуктов для чебуреков выясняется", - говорится в пресс-релизе.
Сотрудники налоговой изъяли оборудование и сырье.
Ведомство собирается обратиться в суд.
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