Налоговая накрыла чебуречника

Подпольный цех по изготовлению чебуреков и янтыков обнаружили и прекратили его деятельность сотрудники налоговой милиции в Кировском районе Крыма, сообщила пресс-служба крымской налоговой.

Житель села Владиславовка готовил чебуреки и продавал их, не имея документов на этот вид деятельности.

Чебуреки "шли" по четыре гривны за штуку, янтыки - по семь.

"Происхождение продуктов для чебуреков выясняется", - говорится в пресс-релизе.

Сотрудники налоговой изъяли оборудование и сырье.

Ведомство собирается обратиться в суд.