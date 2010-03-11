В Крыму освободили из снежного плена автобус с 16 людьми

Автобус, в котором находились 16 человек, освободили спасатели из снежного затора в Крыму, сообщила в четверг пресс-служба крымского управления МЧС.

«ПАЗ» застрял в Симферопольском районе 10 марта.

Из-за порывов ветра и снежных заносов оказалось нарушенным движение между селами Спокойное и Донское.

В восточном Крыму - в Ленинском районе - непогода оставила без света три села. Бригады электриков к вечеру 10 марта закончили ремонтные работы. Электроснабжение восстановлено.

Крым вот уже несколько дней живет в условиях штормового предупреждения.

9 марта в Симферопольском районе бойцы МЧС освободили из снежного плена два автобуса, два грузовых и восемь легковых автомобилей, в которых находились 47 человек.