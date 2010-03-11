В Крыму проходит крестный ход с иконой убитых Иродом младенцев

Крестный ход с иконой «Святых мучеников 14 тысяч младенцев от Ирода в Вифлееме убиенных» проходит в Крыму, сообщила пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Сейчас икона находится в севастопольском регионе. Она побывает в Свято-Владимирском соборе-усыпальнице адмиралов, в храме во имя иконы Божией Матери «Помощница в родах» при роддоме и храме во имя иконы Божией Матери «Державная».

Из Севастополя икона отправится в Ялту, затем - в Алушту, Старый Крым, Феодосию. В последние дни марта крестный ход пройдет на востоке Крыма - в Керчи.