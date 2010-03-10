Тысячи бутылок «пшеничной мечты» изъяли в Севастополе

Сотрудники налоговой милиции предупредили ввоз в Севастополь двадцати четырех тысяч поллитровых бутылок фальсифицированной водки, сообщил пресс-центр ведомства.

Оперативники узнали, что в город прибывает грузовой автомобиль с прицепом, заполненным водкой сомнительного происхождения. На каждой бутылке была наклейка с названием «водка «Пшеничная мечта» и указан якобы ее производитель - работающий в одной из областей Украины завод.

У водителя грузовика не оказалось сопроводительных документов на груз и сертификатов, подтверждающих качество продукции.

Эксперты выяснили, что спиртосодержащая жидкость кустарного производства не отвечает ГОСТу и не может продаваться населению. Употребление напитка опасно для здоровья и жизни людей. Фальсификат сделан из этилового спирта неизвестного сорта. Возбуждено уголовное дело.

Налоговая установливает лиц, причастных к незаконному изготовлению алкогольной продукции.