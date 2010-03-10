Евпатория устроит шоу дворников

Лучшего дворника Евпатории выберут в городе в субботу, 13 марта, сообщила пресс-служба евпаторийского исполкома.

В конкурсе, который пройдет на Театральной площади, примут участие восемь дворников евпаторийских коммунальных предприятий.

Им предстоит не только продемонстрировать профессиональные навыки, знание техники безопасности и умение действовать в экстремальных ситуациях, но и раскрыть таланты, например, спеть или сплясать.

"На конкурсе презентуют самую большую в Украине метлу высотой около 15 метров. Это - своеобразный символ чистоты Евпатории, которая по результатам прошлого года заняла первое место среди городов Крыма в конкурсе благоустройства", - заявили евпаторийские власти.

Разогревать публику будут крымские КВНщики.

Конкурс начнется в 10 часов.