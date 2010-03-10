Регионалы готовы взять всю власть в Севастополе

Партия регионов готова полностью сформировать исполнительную власть в Севастополе, у неё есть подготовленные кадры, заявил председатель севастопольского городского совета, лидер местного отделения ПР Валерий САРАТОВ.

«Мы хорошо знаем, что президент хочет сделать опору при назначении руководителей на местные кадры, которые знают местные проблемы, людей, а люди, в свою очередь, знают их и будут с них спрашивать вдвойне, чем с приезжих назначенцев. Поэтому по Севастополю будут приняты разумные и взвешенные решения», - сказал САРАТОВ.

На вопрос журналистов, на каких условиях он будет готов работать с новым руководством администрации, САРАТОВ ответил: «Готов трудиться с любым главой администрации, который будет работать на город, не будет воровать и не заниматься коррупцией».

Ранее он неоднократно заявлял о том, что будет ходатайствовать перед новоизбранным президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ о смене нынешнего руководства исполнительной власти Севастополя.