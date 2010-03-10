Куратор Крыма от Януковича: села региона застряли в XIX веке

Смена руководства крымской организации Партии регионов, предполагаемые изменения в парламенте автономии и "перезагрузка" исполнительной власти в Крыму нужны для социально-экономических перемен на полуострове, заявил куратор республики по партийной линии, зампредседателя ПР Василий ДЖАРТЫ.

"(Это) не самоцель, а условие для эффективной работы. Слишком долго в автономии не решались социально-экономические вопросы. Здесь не создавались программы развития, не разрабатывались генеральные планы городов и районов, не принимались законы, которые бы стимулировали экономику и способствовали развитию социальной сферы полуострова. Все это только предстоит сделать", - заявил ДЖАРТЫ (интервью размещено на сайте крымской ПР).

По его словам, должен быть создан центр законодательных инициатив, который бы "с привлечением экспертов разрабатывал актуальные законопроекты для автономии", на полуострове нужно создавать и развивать свободные экономические зоны и территории приоритетного развития.

"Необходимо убедить Верховную Раду Украины, чтобы все собранные в Крыму налоги оставались в автономии и вкладывались в развитие. Кроме того, должны создаваться и реализовываться программы социального и молодежного строительства, развития дорожно-транспортной инфраструктуры и водо- и газоснабжения", - заявил куратор автономии по линии ПР.

ДЖАРТЫ считает, что у многих Крым ассоциируется исключительно "с относительно благополучным" южным побережьем, тогда как ЮБК - "лишь малая часть" автономии, крымские села на севере региона находятся в упадническом состоянии.

"Когда я ездил по городам и селам степного и северного Крыма, то было такое впечатление, что люди живут не в XXI, а в XIX веке. Власти Крыма ничего не делали, чтобы это исправить, но так больше продолжаться не будет", - сказал представитель Партии регионов.