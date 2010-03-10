Авиакомпания выясняет причины задержки рейса из Симферополя

Компания «Донбассаэро» проводит внутреннее расследование причин задержки рейса Симферополь - Киев 9 марта, заявил генеральный директор предприятия Александр ГРЕЧКО.

«Утренний рейс (плановый вылет - в 07.15), выполнявшийся самолетом Як-42 авиакомпании «Донбассаэро», был задержан на 16 часов 37 минут. Часть пассажиров отложенного рейса была доставлена из Симферополя дневным рейсом в Киев», - говорится в переданном УНИАН-Крым комментарии руководителя авиакомпании.

«Донбассаэро» приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Компания просит «всех, включая пострадавших от задержки рейса народных депутатов, не политизировать случившее и избегать неточностей и искажений».

«Мы категорически не согласны с выводами отдельных депутатов о «развале авиатранспортной системы страны», а также с обвинениями в адрес экипажа в попытке «обойти» контрольные службы при медицинском осмотре. Система медицинского контроля в аэропортах Украины налажена, предполетный алкогольный тест в аэропорту является ее составляющей, и никто из членов экипажа не в праве от него уклоняться», - заявил ГРЕЧКО.

По предварительным данным компании, в ночь на 9 марта экипаж «был с задержкой доставлен для отдыха в гостиницу - в 2.30». «В связи с этим, согласно нормам предполетного отдыха, вылет рейса мог состояться не ранее 12.00. Тем не менее, службы аэропорта не предупредили пассажиров о вынужденном 5-часовом переносе рейса, объявляя задержку каждый час», - говорится в комментарии.

Затем вылет самолета оказался невозможен по метеоусловиям - из-за сильного бокового ветра, скорость которого составляла 23-24 метров в секунду, отмечает ГРЕЧКО. «В связи с чем необходимости прибытия экипажа в аэропорт не было. Тем не менее, экипаж самолета по требованию администрации аэропорта «Симферополь» прибыл для прохождения предполетного медицинского осмотра», - сказано в заявлении гендиректора.

«По пока неподтвержденным данным, во время осмотра, проведенного службой аэропорта, возникло подозрение относительно наличия алкоголя в крови бортмеханика и одного из бортпроводников. При этом у командира воздушного судна, второго пилота и трех бортпроводников эти показатели, по предварительным результатам теста, были в норме», - подчеркивает ГРЕЧКО.

Поздно вечером во вторник после улучшения метеоусловий воздушное судно с другим составом экипажа, замененным в порядке плановой ротации, вылетело в Киев.

Представители «Донбассаэро» оказывают содействие работе комиссии, созданной авиационными властями Украины для выяснения обстоятельств инцидента.

«Пока авиакомпания не располагает документальними подтверждениями результатов алкогольного теста. В случае их подтверждения к виновным будут применены меры согласно действующему законодательству», - отметил гендиректор «Донбассаэро».

9 марта задержался рейс из Симферополя, которым в Киев должны были лететь в том числе два депутата Верховной рады Украины. Парламентарий Леонид ГРАЧ требует тщательного расследования инцидента.

Прокуратура проводит проверку его заявления о том, что экипаж, который не допустили к вылету, был «в стельку пьяный».

Расследование инцидента проводит комиссия Госавиаадминистрации.

«В аэропорту «Симферополь» перед началом рейса UDN-398 проведен тест-контроль экипажа на употребление алкогольных напитков, который показал наличие алкоголя у бортинженера и бортпроводника. Их направили на обследование в наркологический диспансер. Обследование подтвердило наличие алкоголя: у бортинженера - 0,75 промилле, у бортпроводника - 0,57 промилле (норма до 0,2 промилле)», - говорится в сообщении Министерства транспорта и связи Украины.