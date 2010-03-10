У фуры снесло кабину в Крыму

Два грузовых автомобиля столкнулись на трассе Симферополь - Евпатория в Крыму, водитель одной из фур получил многочисленные травмы ног, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Авария произошла в первой половине дня среды в пригороде Симферополя.

По словам очевидцев, перед пешеходным переходом грузовик притормозил на "красный", ехавшая за ним фура MAN не успела вовремя остановиться и врезалась в машину. "В результате мощного удара у "Мана" оторвало кабину и отнесло на несколько метров", - говорится в пресс-релизе.

Спасатели использовали гидроножницы и домкрат, чтобы вызволить 53-летнего водителя, ноги которого зажал деформированный металл.

Пострадавшего достали из машины и передали медикам. Он госпитализирован.