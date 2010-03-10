Центр Разумкова подкинул идею для баз флота России в Крыму
Проблема 2017 года
Черноморский флот России должен уйти из Крыма в 2017 году, считает большинство из ста девяти украинских экспертов, опрошенных Центром Разумкова.
Такую мысль разделяют 66,1% экспертов, в то же время подчеркивают необходимость четкого соблюдения двусторонних соглашений.
Каждый шестой респондент (16,5%) поддерживает компромиссную формулу - превращение до 2017 году базы ЧФ РФ в Крыму в международный (антитеррористический) центр под эгидой ООН.
Лишь 1,8% опрошенных выступают за досрочный вывод флота с территории Украины.
По мнению директора международных программ Центра Разумкова Михаила ПАШКОВА, проблемы пребывания ЧФ РФ в Крыму следует решать в правовой плоскости, они не должны быть предметом спекуляций.
Эксперт считает, что компромиссная формула превращения военной базы в Крыму в международный центр заслуживает внимания.
8-19 февраля опрошены 109 экспертов - депутаты парламента Украины, представители центральных и региональных органов исполнительной власти, государственных и неправительственных исследовательских структур в Киеве и регионах Украины, СМИ.