Центр Разумкова подкинул идею для баз флота России в Крыму

Черноморский флот России должен уйти из Крыма в 2017 году, считает большинство из ста девяти украинских экспертов, опрошенных Центром Разумкова.

Такую мысль разделяют 66,1% экспертов, в то же время подчеркивают необходимость четкого соблюдения двусторонних соглашений.

Каждый шестой респондент (16,5%) поддерживает компромиссную формулу - превращение до 2017 году базы ЧФ РФ в Крыму в международный (антитеррористический) центр под эгидой ООН.

Лишь 1,8% опрошенных выступают за досрочный вывод флота с территории Украины.

По мнению директора международных программ Центра Разумкова Михаила ПАШКОВА, проблемы пребывания ЧФ РФ в Крыму следует решать в правовой плоскости, они не должны быть предметом спекуляций.

Эксперт считает, что компромиссная формула превращения военной базы в Крыму в международный центр заслуживает внимания.

8-19 февраля опрошены 109 экспертов - депутаты парламента Украины, представители центральных и региональных органов исполнительной власти, государственных и неправительственных исследовательских структур в Киеве и регионах Украины, СМИ.