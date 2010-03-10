Мальчик погиб при пожаре в Крыму, две его сестры в реанимации

Мальчик погиб в результате пожара в квартире в Керчи, две его сестры в тяжелом состоянии находятся в больнице.

Трагедия произошла в среду около полудня, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Как рассказали очевидцы, мать троих детей: двойняшек (мальчика и девочки) двух с половиной лет и пятилетней девочки, - ушла на работу. Через некоторое время соседи заметили дым из-под входной двери квартиры и побежали за хозяйкой.

Женщина не смогла попасть домой - дверь, как оказалось, захлопнулась на внутренний замок. В состоянии шока она начала искать плотника. «Звонок в МЧС поступил очень поздно, когда огнем была охвачена уже вся квартира», - заявили спасатели.

На место происшествия прибыли два пожарных отделения. В квартире из-за черного дыма ничего не было видно. МЧСники искали детей на ощупь.

Малышей, которые были без сознания, вынесли из квартиры. «Скорая помощь» отвезла их в реанимацию больницы.

Спасти мальчика не удалось. «Двое других детей находятся под аппаратами искусственной вентиляции легких в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении.

Причина пожара выясняется. По предварительным данным, загорание началось с кухни, где находилась электроплитка.