Пилотов под шафе не пустили к самолету

У бортинженера и бортпроводника самолета, который должен был лететь из Симферополя в Киев 9 марта, медобследование подтвердило наличие алкоголя в крови, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

«В аэропорту «Симферополь» перед началом рейса UDN-398 проведен тест-контроль экипажа на употребление алкогольных напитков, который показал наличие алкоголя у бортинженера и бортпроводника. Их направили на обследование в наркологический диспансер. Обследование подтвердило наличие алкоголя: у бортинженера - 0,75 промилле, у бортпроводника - 0,57 промилле (норма до 0,2 промилле)», - говорится в пресс-релизе.

Минтранс уточняет, что рейс выполнялся авиакомпанией «Днепроавиа» на Як-42 авиакомпании «Донбассаэро» «в рамках альянса между авиаперевозчиками «Аэросвит», «Донбассаэро» и «Днепроавиа».

«Экипаж от выполнения рейса отстранен. Количество членов экипажа - шесть человек», - сказано в сообщении ведомства.

Расследование инцидента проводит комиссия Госавиаадминистрации.

Среди более 80-ти человек, которые купили билеты на самолет, были депутаты Верховной рады Леонид ГРАЧ и Борис ДЕЙЧ, а также заместитель генпрокурора Украины Татьяна КОРНЯКОВА.

ГРАЧ требует провести расследование ЧП.

Крымская транспортная прокуратура проверяет его заявление. Пока уголовное дело не возбуждено.