Девять человек затевают стройку под окнами дворца в Крыму

Высший административный суд Украины (ВАСУ) отменил решения судов, которые узаконили выделение земельных участков на территории Юсуповского дворцово-паркового комплекса в Крыму, сообщила пресс-служба прокуратуры.

«Кассационная инстанция подтвердила доводы о невозможности жилого частного строительства на землях историко-культурного назначения», - говорится в пресс-релизе.

Таким образом ВАСУ удовлетворил кассационную жалобу прокуратуры.

Ранее по протесту надзорного ведомства Ялты было отменено решение Кореизского поселкового совета о выделении девяти гражданам участков в границах дворцово-паркового комплекса. «Они начали в судах отстаивать свое право строиться под окнами дворца», - заявляет прокуратура.

Админсуд направил дело на новое рассмотрение.