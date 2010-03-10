Житель Крыма получил 12 лет тюрьмы за стрельбу из-за веры

Житель Симферополя, который стрелял в верующего из-за неправильного, по его мнению, толкования религиозного учения, приговорен к двенадцати годам лишения свободы, сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.

Инцидент произошел два года назад.

Прокуратура обвинила крымчанина в покушении на умышленное убийство и незаконном хранении огнестрельного оружия.

«Апелляционный суд Крыма, изучив представленные доказательства вины 30-летнего симферопольца, признал их достаточными и назначил нетерпимому к чужому мнению верующему наказание в виде 12 лет лишения свободы», - говорится в пресс-релизе.