Житель Крыма получил 12 лет тюрьмы за стрельбу из-за веры
13:33, 10 марта 2010Крым
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Не понравилось толкование учения
Житель Симферополя, который стрелял в верующего из-за неправильного, по его мнению, толкования религиозного учения, приговорен к двенадцати годам лишения свободы, сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.
Инцидент произошел два года назад.
Прокуратура обвинила крымчанина в покушении на умышленное убийство и незаконном хранении огнестрельного оружия.
«Апелляционный суд Крыма, изучив представленные доказательства вины 30-летнего симферопольца, признал их достаточными и назначил нетерпимому к чужому мнению верующему наказание в виде 12 лет лишения свободы», - говорится в пресс-релизе.
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