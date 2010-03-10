Маршрутка с пассажирами перевернулась в Севастополе

Маршрутный автобус перевернулся в Севастополе в среду, восемь пассажиров, которые находились в салоне, не пострадали, сообщил пресс-центр городской Госавтоинспекции.

Причину аварии установит следствие. Очевидно, свою роль сыграл гололед и выпавший ночью небольшой снег, заявили в ГАИ.

В пресс-центре отметили, что утро среды в Севастополе было «урожайным» на ДТП. За достаточно короткий промежуток времени в городе произошли одиннадцать аварий, в которых пострадал один человек.