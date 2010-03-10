Срывом рейса занялись прокуроры

Прокуратура проверяет заявление депутатов Верховной рады Украины о срыве рейса Симферополь-Киев из-за нетрезвых членов экипажа.

«Проводится проверка заявления народных депутатов. Пока уголовное дело не возбуждено», - сообщила по телефону УНИАН пресс-секретарь крымского прокурора Наталия БОЯРКИНА.

ГРАЧ заявил, что самолет компании «Донбассаэро», который должен был 9 марта отправиться из Крыма в столицу, не вылететел из-за пьяного экипажа.

Среди более 80-ти человек, купивших билеты на самолет, оказались депутаты Леонид ГРАЧ и Борис ДЕЙЧ, замгенпрокурора Татьяна КОРНЯКОВА.

ГРАЧ требует провести расследование.