Пьяные пилоты сорвали рейс - Грач

Самолет авиакомпании «Донбассаэро» не смог во вторник вылететь из Симферополя в Киев из-за нетрезвых членов экипажа, заявил депутат Верховной рады Украины из фракции Компартии Леонид ГРАЧ, передает УНИАН.

«Не улетел по одной причине - все до единого члены экипажа, как в народе говорят, были в стельку пьяные», - сказал он в среду на заседании парламента.

ГРАЧ подчеркнул, что случай не только показал, что 86 пассажиров материально пострадали, поскольку часть из них должна была лететь транзитом в другие страны, но и доказал, что система медконтроля не действует.

«Можно утверждать, что вся система поражена, и, по сути, мы не знаем, в каком состоянии находится пилот или стюардесса, когда мы садимся в самолет», - сказал парламентарий.

Помимо ГРАЧА, на этом же самолете должны были лететь в Киев заместитель генерального прокурора Украины Татьяна КОРНЯКОВА и депутат Борис ДЕЙЧ из фракции Партии регионов, сообщила пресс-служба коммуниста.

Они обратились в крымскую транспортную прокуратуру с просьбой провести расследование.

«Необходимо в короткий срок остановить развал авиатранспортной системы Украины, в том числе системы пассажирских авиационных перевозок, который принял формы, представляющие очевидную общественную опасность. Первым шагом на этом пути должно стать усиление деятельности контрольно-инспекторских служб», - заявила пресс-служба ГРАЧА.

ГРАЧ, ДЕЙЧ и КОРНЯКОВА высказали предложение «провести силами генеральной прокуратуры и правительственных ведомств проверку состояния всего пассажирского авиапарка Украины, а также степени подготовки летного состава и службы медицинского контроля, дающей разрешение на допуск к полету, во всех аэропортах страны», говорится в пресс-релизе.