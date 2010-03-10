Крым принял эстафету Победы

Крым принял эстафету, посвященную 65-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, которая прошла из Беларуси вдоль западных границ украинского государства, побывала в Молдове и возвратилась в Украину, сообщила в среду пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления погранслужбы.

Во вторник в Красноперекопске, у памятника Героям Перекопа, пограничники Южного регионального управления передали эстафету коллегам из Азово-Черноморского управления.

"Из Одессы эстафету пронесли через Николаев и Херсон, прибыв в Крым, Кубок передали сотрудникам симферопольского пограничного отряда", - говорится в пресс-релизе.

По данным пограничников, в среду эстафету Победы встречает город-герой Севастополь, в четверг - город-герой Керчь.

Решение о проведении акции принял Совет командующих пограничных ведомств стран СНГ в июне 2009 года.

"Стартовав в Республике Беларусь, эстафета пройдет путь длиной в 40 тысяч километров и завершится на Поклонной горе в Москве", - заявили крымские пограничники.