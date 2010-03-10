Украинцы поставили Ющенко двойку

Украинцы оценили на "двойку" деятельность Виктора ЮЩЕНКО на посту президента, свидетельствуют переданные УНИАН результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Респонденты оценивали деятельность ЮЩЕНКО по 5-балльной шкале, где "1" означает очень плохо, а "5" - очень хорошо. Средняя оценка составила 2,17 балла.

Такая оценка была ожидаемой, учитывая чрезвычайное разочарование граждан президентством ЮЩЕНКО, отметил директор соцслужбы Центра Разумкова Андрей БЫЧЕНКО. Полная поддержка деятельности ЮЩЕНКО в феврале 2010 года по сравнению с февралем 2005 года уменьшилась в 17 раз (с 48,3% до 2,8%). В то же время неподдержка его действий выросла за этот период с 23,3% до 73,6%.

Ооколо трети опрошенных (32,6%) считают, что лучшим президентом был Леонид КУЧМА. 12,6% респондентов лучшим среди лидеров украинского государства назвали Леонида КРАВЧУКА и только 10,6% - ЮЩЕНКО. 44,1% не смогли выделить никого из них или не ответили на вопрос.

43,2% считает, что ЮЩЕНКО должен отойти от политической и общественной жизни. Пятая часть опрошенных (20,5%) полагают, что он должен заняться общественной деятельностью. 11,3% респондентов склоняются к мысли: ЮЩЕНКО должен продолжить активную политдеятельность. 12% хотели бы, чтобы его привлекли к суду. Остальные опрошенные не определились или дали другой ответ.

Привлечения КУЧМЫ к суду в 2005 году хотели 35,3% опрошенных.

Исследование проведено с 26 февраля по 2 марта. Опрошены 2010 респондентов в возрасте 18 лет и старше во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.