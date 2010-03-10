Восемь сел сидели без света в Крыму
09:46, 10 марта 2010Крым
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Работали бригады электриков
Электроснабжение восьми сел в Крыму было нарушено 9 марта из-за порывов ветра, которые повредили провода, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Непогода обесточила пять сел в Ленинском районе полуострова и село – в Сакском районе, в которых в общей сложности проживают более 4,1 тыс. человек. Электроснабжение еще двух ленинских сел было нарушено частично.
Бригады электриков вели ремонтные работы.
Электроснабжение восстановлено.
В Крыму уже несколько дней подряд объявляют штормовое предупреждение.
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