Восемь сел сидели без света в Крыму

Электроснабжение восьми сел в Крыму было нарушено 9 марта из-за порывов ветра, которые повредили провода, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Непогода обесточила пять сел в Ленинском районе полуострова и село – в Сакском районе, в которых в общей сложности проживают более 4,1 тыс. человек. Электроснабжение еще двух ленинских сел было нарушено частично.

Бригады электриков вели ремонтные работы.

Электроснабжение восстановлено.

В Крыму уже несколько дней подряд объявляют штормовое предупреждение.