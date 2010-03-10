Полсотни человек освободили из снежного плена в Крыму

Два автобуса, два грузовых и восемь легковых автомобилей, в которых находились сорок семь человек, освободили спасатели из снежных заторов в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Транспорт застрял в снегу в Симферопольском районе 9 марта.

Движение было нарушено в районе сел Живописное, Мазанка, Трудовое и Урожайное.

Крым уже несколько дней живет в условиях штормового предупреждения.

10 и 11 марта на восточном склоне горы Чатыр-Даг существует угроза схождения снежных лавин, предупреждают спасатели.