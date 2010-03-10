Полсотни человек освободили из снежного плена в Крыму
09:36, 10 марта 2010Крым
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На Чатыр-Даге лавиноопасно
Два автобуса, два грузовых и восемь легковых автомобилей, в которых находились сорок семь человек, освободили спасатели из снежных заторов в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Транспорт застрял в снегу в Симферопольском районе 9 марта.
Движение было нарушено в районе сел Живописное, Мазанка, Трудовое и Урожайное.
Крым уже несколько дней живет в условиях штормового предупреждения.
10 и 11 марта на восточном склоне горы Чатыр-Даг существует угроза схождения снежных лавин, предупреждают спасатели.
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