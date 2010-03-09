Идея создания СЭЗ в Севастополе пользуется поддержкой на Банковой

Идея создания в Севастополе свободной экономической зоны (СЭЗ) получила поддержку в администрации президента Украины, заявил председатель севастопольской горгосадминистрации Сергей КУНИЦЫН, сообщила пресс-служба ведомства.

«Недавно в Киеве побывал мой первый заместитель Владимир КАЗАРИН, он провел ряд рабочих встреч в администрации президента, передал документацию по СЭЗ. Она вызвала огромный интерес у первого заместителя главы администрации Ирины АКИМОВОЙ», - сказал КУНИЦЫН.

Теперь, отметил он, последует переформатирование рабочей группы. В нее должны войти представители нового Кабинета министров Украины.

«Следующий шаг - будем вместе отрабатывать проект закона по СЭЗ. Мы готовим письмо на имя президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА», - сказал КУНИЦЫН.