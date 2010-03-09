Янукович: украинский язык будет единственным государственным

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что украинский язык будет единственным государственным языком в Украине.

«В Украине будет развиваться украинский язык как единственный государственный», - сказал ЯНУКОВИЧ во время церемонии вручения Шевченковских премий в Каневе на Чернечей горе.

Президент заявил, что перекосы в языковой политике, которые допустила предыдущая власть, привели к унижению и ущемлению прав как русскоязычного населения, так и представителей других национальностей.

«Все это необходимо исправить и учесть в языковой политике в процессе имплементации Европейской хартии региональных языков», - сказал ЯНУКОВИЧ, которого цитирует УНИАН.

Президент не отказывается от своих программных принципов защиты русского языка в Украине, заявила позднее заместитель руководителя администрации главы державы Анна ГЕРМАН.

«Речь идет об имплементации Европейской хартии региональных языков и о том, что на исполнение этой хартии будут направлены все усилия президента и депутатской фракции, которая его поддерживает», - приводит ее слова Украинская правда.