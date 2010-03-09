Дедовщина в крымской школе вылилась в уголовное дело

Уголовное дело по факту избиения лицеистки-восьмиклассницы в крымском Судаке возбудила прокуратура города.

"Основанием для проведения прокурорской проверки в лицее стали видеоматериалы, размещенные в интернете, - запись насилия по отношению к восьмикласснице", - сообщила пресс-служба крымской прокуратуры.

Инцидент квалифицирован по статье "умышленное легкое телесное повреждение".

Расследование поручено горотделу милиции.

Ранее СМИ сообщали, что в феврале ученицу жестоко избили две девятиклассницы. Пока била одна, другая снимала на камеру мобильного телефона, потом они поменялись ролями. Видео разошлось по телефонам школьников, позже попало в интернет.

Весной 2009 года девочка и ее подруга перевелись в лицей из другого учебного заведения. Девушки-учащиеся начали обзывать новеньких, толкать их, над подростками зло шутили.

В сентябре лицеисткам заявили, что они попали в "школу выживания".