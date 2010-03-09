Севастопольский журналист написал книгу «Тарас Шевченко и флот»

Книга «Тарас Шевченко и флот», рассказывающая о воинской службе Кобзаря, презентована во вторник в городе Снятин Ивано-Франковской области, сообщил ее автор - севастопольский журналист, главный редактор телерадикомпании Военно-морских сил Украины Мирослав МАМЧАК.

«По сути, это первое в Украине исследование той части биографии Тараса Шевченко, которая касается его воинской службы, службы в 1-й Аральской описательной экспедиции под командованием капитан-лейтенанта Григория Бутакова. Книга описывает службу Шевченко на военном корабле, оценивает морскую тематику в творчестве великого Кобзаря, рассматривает художественное творчество Шевченко как художника-мариниста», - сказал МАМЧАК.

Книга также рассказывает о кораблях и судах, которые когда-то носили и носят сейчас имя Шевченко.

Она вышла в снятинской издательской фирме тиражом 500 экземпляров, иллюстрирована картинами на морскую тематику, автором которых является Шевченко, кроме того, в книге представлены фотографии, рассказывающие об памятниках Кобзарю в Севастополе.

Книга предназначена, в первую очередь, для военнослужащих украинского флота, педагогов, учеников, студентов и всех тех, кто интересуется творчеством поэта.

Фото с сайта министерства обороны Украины