Спикера хотят свергнуть в пятницу

Депутаты Верховного совета Крыма собирают подписи для созыва внеочередной сессии с целью избрания нового спикера парламента вместо представителя Партии регионов Анатолия ГРИЦЕНКО, заявил исполняющий обязанности лидера республиканской организации ПР Владимир КОНСТАНТИНОВ.

«На ближайшей (на внеочередной) сессии будет голосование по моему назначению на должность спикера... Вероятнее всего, она (сессия) состоится в пятницу», - сказал КОНСТАНТИНОВ журналистам в Симферополе.

Депутат крымского парламента заявил о «перестановке сил» в Партии регионов, назвав этот процесс естественным. «Нет никакого внутрипартийного конфликта (с ГРИЦЕНКО)», - сказал КОНСТАНТИНОВ.

Необходимость перестановок, по его мнению, вызвана неудовлетворительными результатами работы высшего руководства Крыма. «Проблема - в результатах работы… Партия (регионов) ищет новые формы и методы, чтобы прорваться из той ямы, в которой мы оказались», - заявил депутат.

КОНСТАНТИНОВ не исключает изменений в составе Совета министров Крыма. «Этот вопрос будет решаться на фракции... Я думаю естественно обновление и правительства (а не только руководства парламента)», - сказал он.

Депутат украинского парламента из фракции Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил, что на КОНСТАНТИНОВА возлагаются «большие надежды», а ГРИЦЕНКО предложена другая работа, не уточнив, какая именно.

6 марта КОНСТАНТИНОВ решением президиума политсовета Партии регионов назначен исполняющим обязанности председателя крымской организации политической силы.

Участники совета парторганизации проголосовали за избрание КОНСТАНТИНОВА лидером фракции Партии регионов в крымском парламенте.

Фракции предложено инициировать проведение внеочередной сессии «по вопросу переизбрания спикера» ВС автономии. На должность нового главы парламента рекомендована кандидатура КОНСТАНТИНОВА.

С середины сентября 2009 года временно исполнял обязанности руководителя крымской организации Партии регионов секретарь горсовета Ялты, член ПР Алексей БОЯРЧУК. До этого лидером крымских регионалов был депутат Верховной Рады Украины, представитель ПР Василий КИСЕЛЕВ.

Президиум политсовета Партии регионов решил исключить КИСЕЛЕВА из рядов политсилы за «причинение вреда ее репутации» и нарушение требований устава. После чего он заявил о добровольном выходе из партии. Затем политика исключили из фракции ПР в парламенте страны.