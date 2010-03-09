«Охоту» на бомжей и мигрантов открыли в Крыму

Оперативно-профилактические мероприятия по выявлению лиц без определенного места жительства и незаконных мигрантов стартовали в Крыму, сообщила во вторник пресс-служба крымской Госавтоинспекции.

Операция "Бомж" продлится до первого мая, "Мигрант" - до семнадцатого марта.

У бездомных снимут отпечатки пальцев. Бомжей сфотографируют и поставят на учет, говорится в пресс-релизе.

Операция проводится для обеспечения общественного порядка, предупреждения преступлений, совершаемых лицами без определенного места жительства, а также розыска пропавших без вести людей, заявили в ГАИ.

Цель операции "Мигрант" - выявление нелегальных мигрантов и граждан, которые оказывают им содействие. "То есть предотвращение нарушений законодательства о правовом статусе иностранцев и раскрытие преступлений и правонарушений, совершаемых ими", - говорится в сообщении Госавтоинспекции.