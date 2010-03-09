Чиновники задержаны в Крыму за взятку в 10 тысяч гривен

Чиновники задержаны в Крыму при получении десяти тысяч гривен взятки от частного предпринимателя за содействие в оформлении документов для организации товарно-рыбного хозяйства, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

"Задержаны с поличным при получении взятки руководители главного государственного управления республиканского уровня, которые вымогали взятку у предпринимателя Красноперекопского рыбопитомника", - говорится в пресс-релизе.

В ходе расследования уголовного дела "установлены дополнительные факты".

Чиновникам, количество которых в сообщении не уточняется, предъявлено обвинение по статье "получение взятки в крупном размере или должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или сопряженное с вымогательством взятки".

Наказание по статье предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.