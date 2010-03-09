Два клуба в Симферополе могут повторить судьбу «Хромой лошади»

Крымское управление МЧС обратилось в прокуратуру из-за неустранения двумя ночными клубами в Симферополе нарушений правил пожарной безопасности, сообщила пресс-служба ведомства.

Недостатки обнаружились во время проверок заведений с массовым пребыванием людей. Их организовали из-за трагедии в ночном клубе в России.

В ночь на 5 декабря 2009 года произошел пожар в "Хромой лошади" в Перми. По данным следствия, один из фейерверков поджег соломенный подвесной потолок. В помещении почти мгновенно распространился дым, вскоре погас свет. В тот момент в клубе находились около 250 человек. Жертвами пожара стали более 150 человек. 9 декабря 2009 года глава крымского правительства Виктор Плакида подписал приказ "О недопущении пожаров и других чрезвычайных ситуаций на объектах с массовым пребыванием людей".

"Наиболее распространенными нарушениями в клубах, кафе и ресторанах Крыма - превышение в несколько раз количества людей в помещениях, чем рассчитано по проекту, эвакуационные выходы закрыты либо захламлены, нет пожарной сигнализации, подключенной к пульту районного подразделения МЧС, самовольная реконструкция, отсутствие аварийного освещения, в отделке коридоров эвакуационных выходов используются легковоспламеняющиеся материалы (пластик, дерево, солома)", - говорится в пресс-релизе.

По результатам проверок к админответственности привлечены 454 должностных лица, "вынесены 335 постановлений о запрещении эксплуатации объектов и 435 постановлений о запрещении эксплуатации помещений".

"К объектам, где до настоящего времени не устранены нарушения правил пожарной безопасности, относятся такие симферопольские заведения, как: дискотека "Зеон" и ночной клуб "Прайд" (бывшее "Метро"), которые могут представлять реальную угрозу для находящихся в них людей", - заявили в МЧС.

Ведомство обратилось в прокуратуры Симферополя и крымской автономии.