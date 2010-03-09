Дворцы защитили от приватизации

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал принятые Верховной Радой изменения в закон о перечне памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации, сообщает сайт главы государства.

В феврале парламент расширил перечень памятников культурного наследия, которые нельзя приватизировать, включив в него, в частности, Ливадийский, Массандровский и Юсуповский дворцы, пещерный монастырь «Чельтер-Мармара» и монастырь «Шулдан» в севастопольском регионе, дом бывших офицерских собраний в Симферополе, дом художника Льва Лагорио в Феодосии, садово-парковый и архитектурный комплекс санатория «Ялта» Черноморского флота России.

За проголосовали 304 депутата из 423-х зарегистрированных в сессионном зале. Автор инициативы - депутат Виктор ШЕМЧУК, который ранее работал прокурором Крыма.