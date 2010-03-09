Янукович не даст разгуляться сепаратистам, считает шеф СБУ

Новый президент Виктор ЯНУКОВИЧ не допустит разгула в Украине организаций, выступающих с сепаратистскими идеями, считает руководитель службы безопасности страны Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

"Я не считаю, что при его президентстве сепаратисты будут чувствовать себя раскованно. Мне кажется, Виктор ЯНУКОВИЧ не заинтересован в усилении иностранных влияний, в частности через различные сепаратистские организации", - сказал глава СБУ в интервью газете "Комментарии".

Также он заявил: у СБУ "нет фактов", чтобы обвинять "кого-то" в Украине в политической поддержке сепаратистов, хотя спецслужба "чувствовала" - поддержка "на местном уровне" у них есть.

НАЛИВАЙЧЕНКО назвал сепаратизм в Украине одним из главных вызовов для спецслужбы.