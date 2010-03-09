Огонь унес жизнь женщины в Крыму

Один человек погиб и одного удалось спасти при пожаре в одноэтажном доме в Белогорском районе Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Огонь вспыхнул 8 марта.

На пожаре обнаружено тело женщины, 1969 года рождения. Причина смерти выясняется.

Спасена женщина, 1970 года рождения. От госпитализации она отказалась.

Пламя повредило вещи и мебель на площади двенадцати квадратных метров.

Причина пожара и нанесенный им убыток устанавливаются.