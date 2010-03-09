Огонь унес жизнь женщины в Крыму
09:32, 09 марта 2010Крым
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Трагедия произошла 8 марта
Один человек погиб и одного удалось спасти при пожаре в одноэтажном доме в Белогорском районе Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Огонь вспыхнул 8 марта.
На пожаре обнаружено тело женщины, 1969 года рождения. Причина смерти выясняется.
Спасена женщина, 1970 года рождения. От госпитализации она отказалась.
Пламя повредило вещи и мебель на площади двенадцати квадратных метров.
Причина пожара и нанесенный им убыток устанавливаются.
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