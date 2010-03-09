Кабмин запретил отчуждать имущество «Титана Украины»

Кабинет министров запретил отчуждать имущество государственной компании "Титан Украины" и предприятий, госпакеты акций которых переданы в уставный фонд общества, говорится в постановлении правительства.

Кабмин в феврале 2009 года одобрил создание государственной холдинговой компании "Титан Украины". Ее учредителем от имени государства выступает министерство промышленной политики. В уставный фонд открытого акционерного общества переданы госпакеты акций в размере 100% ОАО "Сумыхимпром", ГАК "Титан", который осуществляет корпоративное управление 50%+1 акция ЗАО "Крымский титан", и Запорожского государственного титаномагниевого комбината после его преобразования в ОАО.

Не допускается отчуждение, передача в аренду, лизинг, концессия, залог имущества "Титана Украины" и предприятий, госпакеты акций которых переданы в уставный фонд ГХК, а также заключение по ним договоров поручения, комиссии о совместной и совместной инвестиционной деятельности.

Кабмин объясняет свое решение необходимостью ужесточить контроль за деятельностью предприятий титановой подотрасли промышленности, которые имеют общегосударственное значение.