Путин предложил Украине вступить в Таможенный союз
20:43, 05 марта 2010Крым
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Янукович хочет изменить отношения
Вступить в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном предложил Украине премьер-министр РФ Владимир ПУТИН, передает УНИАН.
«Нам хочется круто изменить наши отношения», - сказал президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на встрече с ПУТИНЫМ в Москве.
«Вступайте в Таможенный союз», - ответил премьер-министр РФ.
Президенты России, Беларуси и Казахстана договорились создать Единое экономическое пространство к 1 января 2012 года, Таможенный союз трех стран заработал с 1 января 2010 года.
Через несколько лет Таможенный союз с РФ, Беларусью и Казахстаном может обернуться для украинской экономики миллиардными потерями, пишет еженедельник«Комментарии:».
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