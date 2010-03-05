Путин предложил Украине вступить в Таможенный союз

Вступить в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном предложил Украине премьер-министр РФ Владимир ПУТИН, передает УНИАН.

«Нам хочется круто изменить наши отношения», - сказал президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на встрече с ПУТИНЫМ в Москве.

«Вступайте в Таможенный союз», - ответил премьер-министр РФ.

Президенты России, Беларуси и Казахстана договорились создать Единое экономическое пространство к 1 января 2012 года, Таможенный союз трех стран заработал с 1 января 2010 года.

Через несколько лет Таможенный союз с РФ, Беларусью и Казахстаном может обернуться для украинской экономики миллиардными потерями, пишет еженедельник«Комментарии:».