Янукович лидирует на президентских выборах - результаты шести еxit polls (обновляется)

Кандидат на пост президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ опережает свою соперницу Юлию ТИМОШЕНКО - экзит-поллы дают отрыв между ними от 2,8 до 6%.

Еxit polls «Шустер Студио»:

ЯНУКОВИЧ - 48,7%

ТИМОШЕНКО - 45,6%

Проголосовали против всех - 5,7%

Опрос проведен на 350 участках среди 20 тысяч избирателей.

Национальный еxit polls

ЯНУКОВИЧА - 48,5%

ТИМОШЕНКО - 45,7%

Против всех - 5,6% избирателей.

Еxit polls телеканала ICTV

ЯНУКОВИЧ - 49,8%

ТИМОШЕНКО - 45,2%

Против всех - 5%

Опрошены около 20 тысяч избирателей на 300 участках Украины.

Еxit polls Socis

ЯНУКОВИЧА - 49,6%

ТИМОШЕНКО - 44,5%

Против всех - 5,9%

Опрошены 20 тысяч избирателей на более чем 600 участках.

Еxit polls «Юкрейниан социолоджи сервис» и «ФОМ-Украина»

ЯНУКОВИЧА - 49,78%

ТИМОШЕНКО - 44,63%

Против всех - 5,6%

Опрошены 15 тысяч избирателей на более чем 300 участках.

Еxit polls Research & Branding Group

ЯНУКОВИЧ - 50,26%

ТИМОШЕНКО - 44,2%

Против всех - 5,53%

Компания опросила 10 тысяч респондентов на 500 участках путем тайного голосования с помощью анкет, имитирующих бюллетени.

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Заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН советует Юлии ТИМОШЕНКО признать свое поражение на выборах и не блокировать Центральную избирательную комиссию и суды.

Она отметила, что, в соответствии с результатами еxit polls, за ЯНУКОВИЧА проголосовали от 1 млн. 250 тыс. до 1,5 млн. избирателей больше, чем за ТИМОШЕНКО.

"Даже если бы мы имели миллион - это уже наша большая победа", - подчеркнула ГЕРМАН.

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ТИМОШЕНКО советует своим оппонентам не праздновать победу, пока не будет подсчитан последний протокол.

"Если кто-то будет до реального подсчета голосов объявлять или праздновать чьи-то победы - это просто манипуляция сознанием людей", - сказала ТИМОШЕНКО.

По словам кандидата, результаты еxit polls не свидетельствуют о том, что новый президент уже определен.

"Это лишь социология. Разница, которая заявлена в три процента, она в пределах социологической погрешности. И поэтому сейчас, в эту минуту делать какие-то выводы рано", - сказала кандидат.