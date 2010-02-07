Янукович лидирует на президентских выборах - результаты шести еxit polls (обновляется)
Разрыв между кандидатами составляет от 2,8 до 6%...
Кандидат на пост президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ опережает свою соперницу Юлию ТИМОШЕНКО - экзит-поллы дают отрыв между ними от 2,8 до 6%.
Еxit polls «Шустер Студио»:
ЯНУКОВИЧ - 48,7%
ТИМОШЕНКО - 45,6%
Проголосовали против всех - 5,7%
Опрос проведен на 350 участках среди 20 тысяч избирателей.
Национальный еxit polls
ЯНУКОВИЧА - 48,5%
ТИМОШЕНКО - 45,7%
Против всех - 5,6% избирателей.
Еxit polls телеканала ICTV
ЯНУКОВИЧ - 49,8%
ТИМОШЕНКО - 45,2%
Против всех - 5%
Опрошены около 20 тысяч избирателей на 300 участках Украины.
Еxit polls Socis
ЯНУКОВИЧА - 49,6%
ТИМОШЕНКО - 44,5%
Против всех - 5,9%
Опрошены 20 тысяч избирателей на более чем 600 участках.
Еxit polls «Юкрейниан социолоджи сервис» и «ФОМ-Украина»
ЯНУКОВИЧА - 49,78%
ТИМОШЕНКО - 44,63%
Против всех - 5,6%
Опрошены 15 тысяч избирателей на более чем 300 участках.
Еxit polls Research & Branding Group
ЯНУКОВИЧ - 50,26%
ТИМОШЕНКО - 44,2%
Против всех - 5,53%
Компания опросила 10 тысяч респондентов на 500 участках путем тайного голосования с помощью анкет, имитирующих бюллетени.
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Заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН советует Юлии ТИМОШЕНКО признать свое поражение на выборах и не блокировать Центральную избирательную комиссию и суды.
Она отметила, что, в соответствии с результатами еxit polls, за ЯНУКОВИЧА проголосовали от 1 млн. 250 тыс. до 1,5 млн. избирателей больше, чем за ТИМОШЕНКО.
"Даже если бы мы имели миллион - это уже наша большая победа", - подчеркнула ГЕРМАН.
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ТИМОШЕНКО советует своим оппонентам не праздновать победу, пока не будет подсчитан последний протокол.
"Если кто-то будет до реального подсчета голосов объявлять или праздновать чьи-то победы - это просто манипуляция сознанием людей", - сказала ТИМОШЕНКО.
По словам кандидата, результаты еxit polls не свидетельствуют о том, что новый президент уже определен.
"Это лишь социология. Разница, которая заявлена в три процента, она в пределах социологической погрешности. И поэтому сейчас, в эту минуту делать какие-то выводы рано", - сказала кандидат.