Тимошенко будет драться за голоса

Кандидат на пост президента Украины Юлия ТИМОШЕНКО советует своим оппонентам не праздновать победу, пока не будет подсчитан последний протокол.

”Если кто-то будет до реального подсчета голосов объявлять или праздновать чьи-то победы - это просто манипуляция сознанием людей”, - сказала ТИМОШЕНКО на брифинге, передает УНИАН.

По ее словам, пока не будет посчитан последний протокол, говорить о каких-либо результатах нельзя.

ТИМОШЕНКО напомнила, что история уже знает примеры, когда объявляли президента, выдавали ему удостоверение, но потом судьба складывалась по-другому.

Обнародованы результаты шести экзит-поллов, согласно которым ЯНУКОВИЧ опережает ТИМОШЕНКО с отрывом 3-6%.

По словам ТИМОШЕНКО, результаты еxit polls не свидетельствуют о том, что новый президент уже определен. ”Это лишь социология. Разница, которая заявлена в три процента, она в пределах социологической погрешности. Поэтому сейчас, в эту минуту, делать какие-то выводы рано”, - сказала кандидат.

ТИМОШЕНКО отметила, что итог зависит от того, как ее команда на местах будет защищать результаты выборов. ”Я прошу всех бороться за каждый протокол, бороться за каждый акт, бороться за каждый голос. Голос может решить судьбу Украины. Ни на минуту не расслабляться”, - подчеркнула она.