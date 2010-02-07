Соратница Януковича призвала Тимошенко признать поражение

Заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН советует кандидату в президенты Юлии ТИМОШЕНКО признать свое поражение на выборах и не блокировать Центральную избирательную комиссию и суды.

Она отметила, что, в соответствии с результатами еxit polls, за ЯНУКОВИЧА проголосовали от 1 млн. 250 тыс. до 1,5 млн. избирателей больше, чем за ТИМОШЕНКО.

«Даже если бы мы имели миллион - это уже наша большая победа», - подчеркнула ГЕРМАН.

По ее словам, у команды ЯНУКОВИЧА есть информация, что в штабе ТИМОШЕНКО «началась страшная паника». «Они собираются ехать блокировать суды, и ЦИК, и все на свете», - сказала ГЕРМАН.

Она подчеркнула, что 1,5 млн. голосов избирателей не смогут опровергнуть никакие суды.

«ТИМОШЕНКО нужно «остыть» и согласиться, что так бывает в жизни, когда проигрываешь», - сказала соратница ЯНУКОВИЧА.