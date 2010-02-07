Наибольший разрыв у R&BGroup: 6%
20:41, 07 февраля 2010Крым
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Компания опросила 10 тысяч человек
Экзит-пол Research & Branding Group, предварительно, зафиксировал наибольший разрыв между кандидатами на президентский пост Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Юлией ТИМОШЕНКО - 6,06%.
Об этом было объявлено в прямом эфире на телеканале “Украина”.
Согласно результатам социологической компании, ЯНУКОВИЧ получил 50,26%, ТИМОШЕНКО - 44,2% голосов.
Компания опросила 10 тысяч респондентов на 500 избирательных участках путем тайного голосования с помощью анкет, имитирующих бюллетени.
Погрешность выборки не превышает 2%.
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