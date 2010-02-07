В Крыму умер наблюдатель от Януковича

Наблюдатель умер в Алуште в день проведения второго тура выборов президента Украины, сообщил УНИАН начальник пресс-службы крымского управления МВД Александр ДОМБРОВСКИЙ.

«Умер от сердечного приступа наблюдатель - мужчина, 1962 года рождения», - сказал ДОМБРОВСКИЙ в телефонном разговоре.

Наблюдатель был от кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА, сообщил УНИАН представитель Партии регионов Алушты.

Мужчине стало плохо на избирательном участке №12, уточнил собеседник.

«Вызвали «скорую», он умер, скорее всего, в машине», - сказал «регионал».

Вместе с тем, по данным милиции, мужчина скончался на избирательном участке.

Участки в Алуште относятся к территориальному округу №7.

Всего в крымской автономии - 10 округов. Созданы 1237 избирательных участков.