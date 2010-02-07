Градусник разбили на участке
19:25, 07 февраля 2010Крым
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Из-за такой мелочи эвакуации не было
Неизвестные разбили обычный термометр на избирательном участке №5 в Симферополе во время проведения второго тура выборов президента Украины.
Инцидент, который произошел во второй половине дня, голосование не сорвал, заявили в теризбиркоме первого округа.
На место происшествия вызывали сотрудников МЧС.
"Они все собрали. Никого не эвакуировали. На процессе голосования (мини ЧП) никаких не отразилось", - сказала по телефону член окружной комиссии.
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