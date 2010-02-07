Градусник разбили на участке

Неизвестные разбили обычный термометр на избирательном участке №5 в Симферополе во время проведения второго тура выборов президента Украины.

Инцидент, который произошел во второй половине дня, голосование не сорвал, заявили в теризбиркоме первого округа.

На место происшествия вызывали сотрудников МЧС.

"Они все собрали. Никого не эвакуировали. На процессе голосования (мини ЧП) никаких не отразилось", - сказала по телефону член окружной комиссии.