Замминистра труда не нашел себя в списках избирателей в Севастополе

Заместитель министра труда и социальной политики Украины Леонид САВЕНКО, который работает в Киеве, а прописан в Севастополе, не обнаружил себя в списках избирателей во втором туре выборов президента, сообщил председатель администрации города Сергей КУНИЦЫН.

«САВЕНКО, который был у меня заместителем, а сейчас он - заместитель министра, в первом туре себя нашел, а сейчас не нашел. Пришлось ему прибегнуть к помощи комиссии и суда. Его внесли», - сказал чиновник.

Вместе с тем, отметил КУНИЦЫН, в целом выборы в Севастополе «проходят спокойно, организованно и без каких-либо серьезных нарушений».

Комментируя ситуацию с САВЕНКО, чиновник заявил: не считает, что это - «серьезное нарушение».