Ручки с исчезающими чернилами оказались в четырех регионах Крыма

Авторучки с исчезающими чернилами обнаружили в день проведения второго тура выборов президента Украины в четырех регионах Крыма, сообщил УНИАН начальник пресс-службы крымского управления МВД Александр ДОМБРОВСКИЙ.

«Были зарегистрированы тринадцать заявлений о выявлении таких (подозрительных) ручек, из них подтвердились девять. Это Ленинский район, Симферополь, Армянск, Бахчисарай. Ручки изъяты», - сказал ДОМБРОВСКИЙ по телефону.

В целом, отметил начальник пресс-службы, в милиции Крыма зарегистрированы 26 заявлений о нарушениях. «При проверке некоторые из них не подтвердились», - сказал ДОМБРОВСКИЙ.

По его оценке, выборы в Крыму проходят спокойно. «Довольно спокойно идет избирательный процесс. Самое сложное начнется позже: подсчет голосов и так далее», - отметил начальник пресс-службы.

Крымский штаб Партии регионов обвинил Блок Юлии Тимошенко в намерении исказить результаты выборов в автономии с помощью использования ручек с симпатическими чернилами в кабинках для голосования.

Республиканский штаб кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО заявление оппонентов опроверг.

«Предвосхищая появления новых заявлений, а-ля Джеймс Бонд, мы просим наших коллег из Партии регионов учесть, что пистолетов с глушителем, снайперских винтовок, зонтиков с отравляющими веществами, бомбардировщиков «Стелс», ядерного, химического и бактериологического оружия у нас нет. Мы также не знаем, кто убил Кеннеди, и не состоим в родственных отношениях с Фанни Каплан», - говорится в заявлении штаба.