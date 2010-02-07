У наблюдателя от Януковича не выдержало сердце в Крыму
18:30, 07 февраля 2010Крым
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Трагедия на участке в Алуште
Наблюдатель от кандидата Виктора ЯНУКОВИЧА умер в Алуште в день проведения второго тура выборов президента Украины.
«Умер от сердечного приступа наблюдатель - мужчина, 1962 года рождения», - сообщил УНИАН начальник пресс-службы крымского управления МВД Александр ДОМБРОВСКИЙ.
Мужчине стало плохо на избирательном участке №12, уточнил УНИАН представитель Партии регионов Алушты.
«Вызвали «скорую», он умер, скорее всего, в машине», - сказал собеседник.
Вместе с тем, по данным милиции, мужчина скончался на избирательном участке.
Участки в Алуште относятся к территориальному округу №7.
Всего в крымской автономии 10 округов. Созданы 1237 избирательных участков.
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