У наблюдателя от Януковича не выдержало сердце в Крыму

Наблюдатель от кандидата Виктора ЯНУКОВИЧА умер в Алуште в день проведения второго тура выборов президента Украины.

«Умер от сердечного приступа наблюдатель - мужчина, 1962 года рождения», - сообщил УНИАН начальник пресс-службы крымского управления МВД Александр ДОМБРОВСКИЙ.

Мужчине стало плохо на избирательном участке №12, уточнил УНИАН представитель Партии регионов Алушты.

«Вызвали «скорую», он умер, скорее всего, в машине», - сказал собеседник.

Вместе с тем, по данным милиции, мужчина скончался на избирательном участке.

Участки в Алуште относятся к территориальному округу №7.

Всего в крымской автономии 10 округов. Созданы 1237 избирательных участков.