Крымчанка выбирала «начальника» Украины в день своего столетия

Марфа ЯКУБОВА, которой 7 февраля исполнилось сто лет, голосовала в Симферополе во втором туре выборов президента Украины, поскольку стране без «начальника» нельзя, передает УНИАН.

Она родилась в 1910 году в Полтавской области.

Рецепт долголетия ЯКУБОВОЙ - не нервничать.

Долгожительница голосовала дома. 15 лет она не выходит на улицу.

Украинка в уме. У пожилой женщины плохие слух и зрение. Несмотря на это, она занимается шитьем, увлечению уже 85 лет.

ЯКУБОВА живет с дочкой.

Долгожительница имеет двух внуков, двух правнуков, одну правнучку и одного праправнука.

Утром представитель крымского Минздрава привез ЯКУБОВОЙ подарки и поздравил с юбилеем.

В Крыму проживает 101 долгожитель, большинство из них - женщины.

Самой пожилой крымчанке - 110 лет, крымчанину - 106 лет.