В Донецке и Крыму блокируется работа людей Тимошенко - БЮТ

На ряде избирательных участков Украины осуществляются попытки помешать работе представителей Блока Юлии Тимошенко, заявляет руководитель центрального избирательного штаба кандидата Александр ТУРЧИНОВ.

«Речь идет об избирательных участках в Донецкой области и Крыму», - сказал он на брифинге в Киеве.

В частности, отметил руководитель штаба, в избирательных округах №41, 42, 61 не были учтены предложения штаба Юлии ТИМОШЕНКО относительно своего представительства в участковых комиссиях, а в Дебальцево Донецкой области был заблокирован доступ членов участковой комиссии на участок.

ТУРЧИНОВ утверждает, что в некоторых крымских районах, в частности в Черноморском, осуществляются попытки вывести представителей ТИМОШЕНКО из состава участковых комиссий.