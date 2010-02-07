Тимошенко голосовала за новую Украину, Янукович против кризиса

Кандидат на пост президента, действующий премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО проголосовала за новую Украину.

«Я проголосовала за новую Украину - прекрасную европейскую страну, люди в которой будут жить счастливо, а я буду служить Украине всей душой», - сказала лидер БЮТ в Днепропетровске, на голосование она пришла с мужем Александром и дочерью Евгенией, передает УНИАН.

ТИМОШЕНКО поздравила украинцев с праздником демократии.

Воскресный день, сказала кандидат журналистам, она собирается провести в кругу семьи.

Украинский народ своим выбором 7 февраля сделает первый шаг к преодолению кризиса, заявил конкурент ТИМОШЕНКО - лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Я уверен, что украинский народ сделает хороший выбор, проголосует за хорошие изменения, стабильность и сильную Украину», - сказал он на избирательном участке в Киеве.

«Сегодня мы сделали первый шаг в преодолении кризиса», - добавил кандидат в президенты.

На участке, где потом голосовал ЯНУКОВИЧ, произошел инцидент.

В 9 часов утра пять активисток радикального феминистического движения сняли там одежду и начали выкрикивать лозунги, суть которых - «политики не должны насиловать страну».

Девушек вывели с территории участка милиционеры.

Активисток доставили в райотдел и составили на них протокол об административных правонарушениях (неповиновение работнику милиции), что предусматривает штраф или админарест до 15 суток.

Фото УНИАН