Представителям Тимошенко в Джанкое угрожают расправой

Председателям и секретарям участковых комиссий в крымском городе Джанкой, которые представляют кандидата в президенты Украины Юлию ТИМОШЕНКО, угрожают физической расправой после выборов, заявляет республиканский штаб кандидата.

«В Джанкое бывший работник милиции, уволенный по отрицательным мотивам, размахивая удостоверением внештатного корреспондента неизвестной газеты, объезжает избирательные участки и угрожает физической расправой после выборов председателям и секретарям участковых избирательных комиссий от кандидата ТИМОШЕНКО», - говорится в заявлении крымского штаба БЮТ.

По его информации, в частности, человек, имя и фамилия которого указаны в документе, угрожал председателю участковой комиссии №7.

Джанкой относится к третьему округу.

Всего в Крыму 10 округов, в составе которых - 1237 участков.