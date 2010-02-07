Чудо-ручки нашли на Щелкино
12:25, 07 февраля 2010Крым
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Глава окружкома помчался разбираться
Ручки со специальными чернилами симпатическими чернилами найдены на участках №74 и 124 города Щелкино в Крыму, сообщил УНИАН представитель окружной комиссии территориального округа №5, в составе которого находятся Керчь и Ленинский район.
«Информацию получили в телефонном режиме», - сказал член комиссии.
«Мы дали распоряжение заактировать и немедленно сделать заявление в правоохраниетльные органы», - добавил он.
Глава окружной комиссии выехал на участки.
«Председатель выехал туда машиной. Будет разбираться», - заявили в окружкоме.
В крымской автономии созданы 1237 участков, они входят в состав десяти избирательных округов.
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