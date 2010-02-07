Руководитель окружкома №3 не пришел на работу - штаб Януковича

Окружная комиссия третьего округа в Крыму, в ведении которой Джанкойский и Красногвардейский районы, не может начать полноценную работу из-за отсутствия ее председателя Сергея ВЕЛИЖАНСКОГО - представителя кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО - на рабочем месте, заявляет крымский штаб кандидата Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Где он находится, и какие заботы отвлекли его от выполнения своих функций, неизвестно. Печать окружного избиркома находится у ВЕЛИЖАНСКОГО, а без нее окружнaя комиссия не может издавать документы», - говорится в заявлении сторонников ЯНУКОВИЧА.

Представители Партии регионов обратились в Центральную избирательную комиссию и в правоохранительные органы с просьбой «отреагировать на нарушение и привлечь виновного к ответственности».

Крымский штаб ТИМОШЕНКО информацию штаба В.ЯНУКОВИЧА опровергает.

«Эта информация не отвечает действительности, это специальная провокация штаба Партии регионов. У них (в третьем окружкоме) вчера было принято решение, что с утра выходят дежурные - они расставляют столы и работают на телефоне, - потом все остальные», - заявили в пресс-службе штаба.

В крымской автономии созданы 1237 участков, они входят в состав десяти избирательных округов. Ориентировочное количество избирателей в регионе - более 1,52 млн. человек.

В охране общественного порядка задействован практически весь личный состав милиции автономии.

Крымское управление МЧС предупреждает о гололедице.