Севастополь: в списках для голосования на дому 2% избирателей

В Севастополе в списки для голосования на дому внесено 6 тыс. 380 избирателей, что составляет 2% от всего количества избирателей, сообщил корреспонденту УНИАН заместитель председателя городской государственной администрации Дмитрий БАЗИВ.

По его словам, наименьшее количество избирателей для голосования на дому внесено в Гагаринском районе - 1,4%, наибольшее - в Балаклавском районе - 3,5%.

В первом туре в городе фактически проголосовали на дому 1,5% избирателей, 4 тыс. 700 человек.

Всего, сказал БАЗИВ, по данным, которые передавались в окружные избирательные комиссии органами ведения реестра, в списки избирателей ко второму туру в Севастополе было внесено 305 тыс. 400 человек.

«Но мы думаем, что в конечном итоге это количество несколько возрастет. Ведь не все избиратели, которые придут голосовать, проверяли себя в списках. Возможно, кто-то не был внесен, и в день голосования будет решаться вопрос об их включении в списки», - отметил чиновник.

В первом туре в списки для голосования в Севастополе было всего внесено 306 тыс. 987 человек.